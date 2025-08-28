Open Mic musical au Backstage Restaurant Le Backstage Capbreton
Open Mic musical au Backstage Restaurant Le Backstage Capbreton jeudi 28 août 2025.
Open Mic musical au Backstage
Restaurant Le Backstage 5 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28
Date(s) :
2025-08-28
Open Mic musical au Backstage. Pour tous!
Jeudi 10 Juillet, Soirée Open Mic au Backstage
Un talent à nous faire découvrir? La scène est à toi ?
Robin se fera un plaisir de t’accompagner si nécessaire
Tout style de musique, ambiance décontactée, joie et bonne humeur
A partir de 20h
Tapas, food and drink à partir de 19h30.
A jeudi
Plus d’infos
06 76 32 77 50
Le Backstage
5 rue du général de gaulle
Capbreton
#capbreton #capbretonhossegor #capbretonmaville #capbretondestination #capbreton #openmic #livemusic .
Restaurant Le Backstage 5 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 77 50
English : Open Mic musical au Backstage
Musical Open Mic at the Backstage. Open to all!
German : Open Mic musical au Backstage
Musikalisches Open Mic im Backstage. Für alle!
Italiano :
Open Mic musicale al Backstage. Aperto a tutti!
Espanol : Open Mic musical au Backstage
Open Mic musical en el Backstage. Abierto a todos
L’événement Open Mic musical au Backstage Capbreton a été mis à jour le 2025-08-05 par OTI LAS