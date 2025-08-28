Open Mic musical au Backstage Restaurant Le Backstage Capbreton

Open Mic musical au Backstage

Restaurant Le Backstage 5 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-08-28

Open Mic musical au Backstage. Pour tous!

Jeudi 10 Juillet, Soirée Open Mic au Backstage

Un talent à nous faire découvrir? La scène est à toi ?

Robin se fera un plaisir de t’accompagner si nécessaire

Tout style de musique, ambiance décontactée, joie et bonne humeur

A partir de 20h

Tapas, food and drink à partir de 19h30.

A jeudi

Plus d’infos

06 76 32 77 50

Le Backstage

5 rue du général de gaulle

Capbreton

Restaurant Le Backstage 5 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 77 50

English : Open Mic musical au Backstage

Musical Open Mic at the Backstage. Open to all!

German : Open Mic musical au Backstage

Musikalisches Open Mic im Backstage. Für alle!

Italiano :

Open Mic musicale al Backstage. Aperto a tutti!

Espanol : Open Mic musical au Backstage

Open Mic musical en el Backstage. Abierto a todos

