Open Mic Oblivion L’escargot Aix-en-Provence

Open Mic Oblivion

Mardi 24 mars 2026 de 19h à 23h. L’escargot 10 avenue Winston Churchill Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-24 19:00:00

fin : 2026-03-24 23:00:00

2026-03-24

Open Mic piano-voix à Aix-en-Provence une soirée conviviale dédiée aux artistes locaux mêlant scène ouverte, créations originales et rencontres, à L’Escargot, avec une première partie de l’artiste aixoise Bleue.

Ce nouveau rendez-vous met à l’honneur la voix et le piano dans une ambiance conviviale et sans pression.

Inspiré de formats populaires à Paris et Londres, il reste encore rare dans la région aixoise.

Les artistes locaux pourront y interpréter compositions originales ou reprises, et tester de nouvelles idées.

Le public est invité à découvrir et soutenir des talents émergents du territoire.

La soirée débutera avec une première partie de l’artiste aixoise Victoire Solveig.

Elle sera suivie d’une scène ouverte accessible aux participants sur tous les styles du rap à la chanson française.

L’événement est porté par Mayrina Chebel et Lili Poe, engagées dans l’accompagnement artistique en PACA.

Il s’inscrit dans une démarche plus large de soutien à la création locale et de mise en réseau des artistes.

Ce premier rendez-vous marque le lancement d’une série d’événements musicaux à Aix-en-Provence. .

L'escargot 10 avenue Winston Churchill Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Open Mic piano-voice in Aix-en-Provence: a convivial evening dedicated to local artists, combining an open stage, original creations and encounters, at L?Escargot, with an opening act from Aix artist Bleue.

