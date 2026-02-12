Open Mic / Parthenay Hip-hop festival Le Baratin Parthenay

Open Mic / Parthenay Hip-hop festival

Le Baratin 81 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-03-20

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Partagez votre talent à l’occasion d’un open mic , animé par le slameur et rappeur Da Gobleen! Débutant·es ou confirmé·es, c’est ouvert à tout le monde !

Derrière les platines, nous retrouverons Dj Nest pendant l’Open Mic et pour un Dj Set de fin de soirée ! .

Le Baratin 81 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

