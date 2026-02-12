Open Mic / Parthenay Hip-hop festival Le Baratin Parthenay
Open Mic / Parthenay Hip-hop festival Le Baratin Parthenay vendredi 20 mars 2026.
Open Mic / Parthenay Hip-hop festival
Le Baratin 81 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Partagez votre talent à l’occasion d’un open mic , animé par le slameur et rappeur Da Gobleen! Débutant·es ou confirmé·es, c’est ouvert à tout le monde !
Derrière les platines, nous retrouverons Dj Nest pendant l’Open Mic et pour un Dj Set de fin de soirée ! .
Le Baratin 81 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open Mic / Parthenay Hip-hop festival
L’événement Open Mic / Parthenay Hip-hop festival Parthenay a été mis à jour le 2026-02-09 par CC Parthenay Gâtine