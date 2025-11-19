Open-Mic Rap-House Carrière (La) Saint-Herblain

Open-Mic Rap-House Carrière (La) Saint-Herblain mercredi 19 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 20:00 –

Gratuit : oui sur réservation Gratuit sur réservation : lacarriere-events.com/evenements/open-mic-rap-house Tout public

La Carrière lance un tout nouveau concept : l’Open-Mic Rap-House !Le principe est simple : des rappeurs montent sur scène pour poser leurs textes… mais cette fois, sur des prods house. Une rencontre explosive entre deux univers qui promet une soirée pleine d’énergie et de surprises. Tu veux participer ?Envoie nom + prénom + un lien (son, vidéo ou démo) à openmic.lacarriere@gmail.com Pendant la soirée, le public pourra voter et tenter de remporter 2 places de concert au choix ! Viens rapper à la manière de Hoodi, STO ou Stony Stone : sur des prods house qui font vibrer la scène !

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/evenements/open-mic-rap-house/