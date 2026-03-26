Open Mic Maison du Lieutenant Servoz

Open Mic

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:30:00

fin : 2026-05-01 22:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Tout le monde est le bienvenu, des débutants aux professionnels.

Préparez votre performance et montez sur scène.

Ambiance inclusive, conviviale et détendue.

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Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 04 36 50 noamsemail@yahoo.com

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English :

Everyone is welcome, from beginners to professionals.

Prepare your performance and take the stage.

Enjoy an inclusive, friendly, and relaxed atmosphere.

Discover local talent while enjoying homemade food and drinks!

L’événement Open Mic Servoz a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc