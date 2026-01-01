Open Mic Session Maison du Lieutenant Servoz

Open Mic Session

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Open Mic Session !

.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 04 36 50 noamsemail@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open Mic Session !

L’événement Open Mic Session Servoz a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc