Open National de Boccia de Montélimar Espace Educatif et Sportif Montélimar

Open National de Boccia de Montélimar
Espace Educatif et Sportif 118 Av. Jean Jaurès Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
1er Open National inédit dans le Sud pour faire rayonner la Boccia dans la région !
Espace Educatif et Sportif 118 Av. Jean Jaurès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes handisport.montelimar@gmail.com
English :
1st National Open in the South of France to promote Boccia in the region!
German :
1. Nationales Open, das noch nie zuvor im Süden stattgefunden hat, um Boccia in der Region bekannt zu machen!
Italiano :
1° Open Nazionale nel Sud della Francia per promuovere la boccia nella regione!
Espanol :
¡1er Open Nacional en el Sur de Francia para promover la Boccia en la región!
