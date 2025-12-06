Open National de Boccia de Montélimar Espace Educatif et Sportif Montélimar

Open National de Boccia de Montélimar

Espace Educatif et Sportif 118 Av. Jean Jaurès Montélimar Drôme

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

1er Open National inédit dans le Sud pour faire rayonner la Boccia dans la région !

Espace Educatif et Sportif 118 Av. Jean Jaurès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes handisport.montelimar@gmail.com

English :

1st National Open in the South of France to promote Boccia in the region!

German :

1. Nationales Open, das noch nie zuvor im Süden stattgefunden hat, um Boccia in der Region bekannt zu machen!

Italiano :

1° Open Nazionale nel Sud della Francia per promuovere la boccia nella regione!

Espanol :

¡1er Open Nacional en el Sur de Francia para promover la Boccia en la región!

