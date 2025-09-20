Open National Joué-lès-Tours

Open National Joué-lès-Tours samedi 20 septembre 2025.

Indre-et-Loire

Open National Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Cette année le club fête ses 40 ans ?? !

À cette occasion nous organisons une compétition exceptionnelle sous forme d’OPEN NATIONAL le 20 septembre 2025 sur notre piste.

Il y aura du spectacle avec toutes les catégories habituelles, ainsi que des pilotes Juniors et Élite !

Nous comptons sur votre présence bien-sûr ! .

Allée André Malraux

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

This year, the club celebrates its 40th anniversary!

To mark the occasion, we’re organizing an exceptional NATIONAL OPEN competition on September 20, 2025 on our track.

All the usual categories will be there, as well as Junior and Elite riders!

German :

Dieses Jahr feiert der Verein sein 40-jähriges Bestehen??!

Aus diesem Anlass organisieren wir am 20. September 2025 einen außergewöhnlichen Wettbewerb in Form eines OPEN NATIONAL auf unserer Piste.

Es wird ein Spektakel mit allen üblichen Kategorien, sowie Junioren- und Elite-Fahrern geben!

Italiano :

Quest’anno il club festeggia il suo 40° anniversario!

Per celebrare l’occasione, stiamo organizzando una competizione eccezionale sotto forma di OPEN NAZIONALE il 20 settembre 2025 presso la nostra pista.

Ci sarà un grande spettacolo con tutte le categorie abituali, oltre a piloti Junior ed Elite!

Espanol :

Este año el club celebra su 40 aniversario

Para celebrarlo, organizamos una competición excepcional en forma de OPEN NACIONAL el 20 de septiembre de 2025 en nuestra pista.

Habrá un gran espectáculo con todas las categorías habituales, ¡además de jinetes Junior y Elite!

