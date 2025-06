Open National Paratennis avec le Miribel Tennis Club Miribel Tennis Club Miribel 4 juillet 2025 07:00

Ain

Open National Paratennis avec le Miribel Tennis Club

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-06

2025-07-04

Le Tennis Club de Miribel organise l’Open National Paratennis de Miribel. Venez nombreux supporter les sportifs!

Finales le dimanche à 11h.

Juge arbitre: Laurent BURLET

Entrée gratuite. Buvette sur place

Miribel Tennis Club 280 Rue de la Chanal

Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes laurent.burlet@fft.fr

English :

The Tennis Club de Miribel organizes the Open National Paratennis de Miribel. Come and support our athletes!

Finals on Sunday at 11 a.m.

Referee: Laurent BURLET

Free admission. Refreshment bar on site

German :

Der Tennisclub von Miribel organisiert das nationale Open Paratennis in Miribel. Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie die Sportler!

Die Finalspiele finden am Sonntag um 11 Uhr statt.

Schiedsrichter: Laurent BURLET

Der Eintritt ist frei. Getränke vor Ort

Italiano :

Il Tennis Club de Miribel organizza l’Open Nazionale di Paratennis di Miribel. Venite a sostenere gli atleti!

Finali domenica alle 11.00.

Arbitro: Laurent BURLET

Ingresso libero. Bar per il ristoro sul posto

Espanol :

El Club de Tenis de Miribel organiza el Open Nacional de Paratennis de Miribel. ¡Ven a apoyar a los atletas!

Finales el domingo a las 11h.

Árbitro: Laurent BURLET

Entrada gratuita. Bar en las instalaciones

L’événement Open National Paratennis avec le Miribel Tennis Club Miribel a été mis à jour le 2025-06-19 par Dombes Côtière Tourisme