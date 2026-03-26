Open National Tennis de table gymnase Aragon Romans-sur-Isère

Open National Tennis de table

gymnase Aragon Gymnase Aragon route de Génissieux Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Compétition de handisport de Tennis de Table. Rassemblera des pongistes handisport, toutes catégories confondues, dans le cadre d’une compétition reconnue au niveau national. . Une dotation sera offerte aux 3 premiers de chaque catégorie !

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gymnase Aragon Gymnase Aragon route de Génissieux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 32 50

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English :

Handisport table tennis competition. Bringing together disabled table tennis players of all categories in a nationally-recognized competition. Prizes will be awarded to the top 3 finishers in each category!

L’événement Open National Tennis de table Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-21 par Valence Romans Tourisme