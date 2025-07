Open Plus 2000 de Chartres de la Superleague 3×3 FFBB 2025 Chartres

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 21:00:00

2025-07-05

Tournoi de basket-ball en 3×3 organisé par le Comité d’Eure-et-Loire.

Le basket-ball 3×3 est une discipline rapide et spectaculaire mêlant culture urbaine et performance sportive. La Superleague 3×3 FFBB regroupe de mai à juillet, 19 Opens Plus partout en France, avec en ligne de mire pour les participants, la qualification pour le tournoi final, l’Open de France 3×3 FFBB. Venez applaudir les équipes masculines et féminines qui s’affronteront sur le terrain et vous initier au tir à 3 points ou au handibasket. .

English :

3×3 basketball tournament organized by the Comité d’Eure-et-Loire.

German :

3×3-Basketballturnier, das vom Comité d’Eure-et-Loire organisiert wird.

Italiano :

Torneo di basket 3×3 organizzato dal Comitato Eure-et-Loire.

Espanol :

Torneo de baloncesto 3×3 organizado por el Comité de Eure-et-Loire.

