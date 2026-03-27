Open Ride Gourette sur les piste du domaine skiable Eaux-Bonnes

Eaux-Bonnes

Open Ride Gourette

sur les piste du domaine skiable Place du Sarrière Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Pour lancer la saison 2026 le Bike Park de Gourette organise les 27 et 28 juin 2026, un nouvel événement qui devrait marquer les esprits GOURETTE OPEN RIDE, la nouvelle course de VTT de descente organisée en vallée d’Ossau.

Un week end sous le signe du VTT, que vous soyez amateur de DH (downhill), de VTT enduro ou simplement curieux de découvrir la discipline, Gourette s’impose comme un spot à suivre de près dans les Pyrénées.

Une première pour le VTT de descente à Gourette en vallée d’Ossau

GOURETTE OPEN RIDE, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de VTT de descente et de montagne. Une première édition qui promet de lancer une nouvelle dynamique autour du vélo en vallée d’Ossau. Que vous soyez amateur de DH (downhill), de VTT enduro ou simplement curieux de découvrir la discipline, Gourette s’impose comme un spot à suivre de près dans les Pyrénées. .

sur les piste du domaine skiable Place du Sarrière Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 12 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Open Ride Gourette

L’événement Open Ride Gourette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées