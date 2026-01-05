Open Snowboard Alpin Coupe de France Chef-lieu Albiez-Montrond

Open Snowboard Alpin Coupe de France

Chef-lieu 260 route d’Albiez-le-Jeune Albiez-Montrond Savoie

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

2026-01-17

Venez encourager ou vous mesurer aux spécialistes français du Snow sur cette 1ère étape de l’événement Open Coupe de France de Snowboard Alpin. 100% ouverte aux licenciés FFS ou non, lancez-vous sur le stade de slalom sur 2×2 géants en 2 manches !

Chef-lieu 260 route d’Albiez-le-Jeune Albiez-Montrond 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 77 16 33 contact@riderz-ready.fr

English : Open Snowboard Alpin French Cup

Come and cheer on or pit your skills against the French snowboarding specialists in this 1st stage of the Open Coupe de France de Snowboard Alpin event. 100% open to FFS members and non-members alike, take to the slalom stadium on 2×2 giants in 2 rounds!

