OPEN SPACE | Plateau partagé | Étapes de création Théâtre L’étoile du nord Paris

Trois compagnies partagent avec vous une étape de travail, un extrait de leur future création. Ces présentations sont suivies d’un échange avec les artistes.

À partir de 8 ans

Margaux Amoros

UNDERDOG

UNDERDOG est une pièce chorégraphique et musicale pour une danseuse, un clavier analogique, une boite à rythme et un Looper.

« Underdog » qu’on pourrait traduire littéralement par « sous chien » désignait le perdant d’un combat de chien et plus largement aujourd’hui celle ou celui qui a peu de valeur dans la société.

D’abord, il y a cette phrase de Pascal Quignard dans Les désarçonnés : « C’est la vie intérieure, considérée comme une nuit absolue. Il y a une sauvagerie qui est inexploitable et c’est elle seule qui peut faire survivre les survivants au milieu de ceux qui parlent ».

Comment est-il possible d’avoir accès à cette « vie intérieure considérée comme une nuit absolue » qui ne se laisse pas capturer ? De quoi est-elle faite et comment l’incarner ? En allant travailler les textures du corps et du son, UNDERDOG propose de plonger dans cette matière mystérieuse. Célébrer ce qui, en nous, reste malgré tout inexploitable et ainsi faire basculer la vie du côté de la création plutôt que de la destruction. Alors la fête sera clandestine et le pays sera celui de nos insaisissables poésies.

À partir de 8 ans

Julien Rossin et Nahuel Barrios

Les nuages ne tombent jamais

Dans ce spectacle, les artistes cherchent à créer un imaginaire commun. Ils partagent leurs histoires personnelles, nourries de leurs expériences respectives et de leur rapport à la masculinité, ainsi que des témoignages qui les entourent. Leur réflexion sur la masculinité est un processus sans fin évoluant avec le temps. Dans cette quête perpétuelle, ils explorent une identité mouvante, à la fois personnelle et collective.

À partir de 10 ans

SUZANNE

L’HEURE SUZANNE

Trois humanités régies par les lois de l’attraction.

Trois individus à la conquête de leur capacité d’action.

Trois combattant.e.s en attente de l’impact.

Dans L’HEURE SUZANNE ce groupe minimal à la fois cellulaire et tellurique, cherche les manières de s’organiser, négociant la gravité qui les relie les un·e·s autres afin de se tenir, ensemble, prêt au danger qui arrive.

IMMERSION DANSE le festival. Etapes de création chorégraphique en cours.

Le jeudi 02 avril 2026

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 02 avril 2026

de 14h30 à 16h00

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.







Théâtre L'étoile du nord
16 rue Georgette Agutte
75 018 Paris

