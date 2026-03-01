Open Studio à l’Atelier 11 Cité Falguière : rencontrez Alexandra Uppman Atelier 11 Cité Falguière Paris

L’AiR Arts est heureux de vous inviter à l’Open Studio de l’Atelier 11 avec Alexandra Uppman, présenté dans le cadre du Printemps du dessin 2026. Pendant son séjour à la résidence à l’Atelier 11 de la Cité Falguière, l’artiste explorera des sites historiques parisiens et développera une série de dessins inspirés de ces lieux, tout en expérimentant avec le médium. Venez échanger avec l’artiste et découvrir son travail lors de l’exposition, marquant la fin de sa résidence !

Alexandra Uppman est une artiste basée au Luxembourg, aux origines luxembourgeoises et finlandaises. Diplômée de l’École de Recherche Graphique de Bruxelles, elle puise son inspiration dans la forêt, un espace qui relie ses différentes racines et constitue le point de départ de ses réflexions sur l’appartenance et le sentiment d’être chez soi. Influencée par la culture musicale métal, elle explore les liens émotionnels et symboliques entre la nature et l’identité.

Alexandra travaille principalement le dessin au fusain à l’huile et la sculpture, tout en cherchant à intégrer des éléments immersifs et atmosphériques dans ses créations. Parmi ses expositions récentes figurent des présentations au MNAHA – Musée national d’histoire et d’art (LU), au Cercle Cité (LU) ainsi qu’à Luxembourg Art Week (LU).

Nous remercions chaleureusement Kultur | lx – Arts Council Luxembourg, dont le soutien a rendu possibles cette résidence et cet événement.

À l’occasion du Printemps du Dessin, l’historique Atelier 11 ouvre ses portes et vous invite à découvrir l’univers symbolique et atmosphérique de l’artiste finno-luxembourgeoise Alexandra Uppman, au cœur de la Cité Falguière !

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T15:00:00+02:00_2026-03-21T19:00:00+02:00

Atelier 11 Cité Falguière 11, cité Falguière 75015 Paris

https://www.lairarts.com/alexandra-uppman.html



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