Open Studio à l’Atelier 11 Cité Falguière : rencontrez les artistes en résidence ! Atelier 11 Cité Falguière Paris

Ce printemps, nous poursuivons notre engagement à célébrer l’incroyable héritage de l’École de Paris, en particulier les contributions des femmes artistes, tout en explorant le patrimoine artistique et la scène contemporaine dynamique de Paris. Rejoignez-nous pour l’Open Studio à l’Atelier 11, qui vous permettra de découvrir le patrimoine vivant de la Cité Falguière, de rencontrer notre groupe international et de vous familiariser avec la pratique artistique de chaque résident.

Chaque semestre universitaire, L’AiR Arts organise un séminaire d’art et de recherche qui rassemble des artistes et des professionnels de la culture du monde entier.

Artistes en Résidence de groupe – Printemps 2026:

Doris Iarovici, États-Unis

Harleen Kaur, Inde

Victoria Lovecchio, Australie

Lily Night, Chine / Japon

Shannon Powell, Australie

Netta Rabinovitch, Israël

Clare Samuel, Canada

Nicole Thompson, États-Unis

Morgan Wang, Chine

Ksenia Yablonskaya, Bélaüs

Danny Young, États-Unis

Hayley Youngs, États-Unis

En présence d’Alexandra Uppman, artiste luxembourgeoise, actuellement en résidence à l’Atelier 11.

Séminaire d’art et de recherche

Structurée comme un forum dans le cadre du séminaire d’art et de recherche organisé par L’AiR Arts, cette résidence immersive de deux semaines facilite l’exploration en groupe et les échanges créatifs, avec pour toile de fond l’histoire vibrante et la scène artistique contemporaine de Paris.

Axé sur la mise en valeur des pratiques artistiques à l’apogée de l’École de Paris, le programme offre un accès à des lieux historiques, à des sites de recherche et à des sessions d’échanges professionnels. Les participants ont l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire inclusive de l’École de Paris, tout en développant des liens durables avec les autres résidents, en élargissant leur réseau créatif international et en présentant leur travail à une communauté plus large.

Pendant la durée de la résidence, plusieurs foires internationales d’art ainsi que de nombreuses expositions dans des galeries et des musées sont organisés, ce qui rend cette période particulièrement passionnante, dynamique et riche sur le plan culturel pour découvrir Paris. Le programme est axé sur ces événements afin de garantir une programmation qui maximise les opportunités et l’engagement liés aux activités de la scène artistique locale.

Dans la continuité de l’héritage de la Cité Falguière, refuge sûr pendant le tumultueux XXe siècle, L’AiR Arts est heureux d’offrir des bourses à des candidats sélectionnés issus de pays moins développés économiquement (liste APD de l’OCDE), ainsi qu’à des artistes en danger et en exil.

Nous exprimons notre sincère gratitude à nos artistes, à nos partenaires locaux individuels et institutionnels ainsi qu’à nos sympathisants pour avoir su préserver l’esprit d’accueil de l’École de Paris et promouvoir la solidarité internationale à travers le dialogue et les échanges interculturels.

L’historique Atelier 11 ouvre ses portes et vous invite à découvrir les pratiques artistiques d’un groupe de treize résidents internationaux, dans le cadre du séminaire d’art et de recherche de L’AiR Arts, au cœur de la Cité Falguière !

Le mercredi 01 avril 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-02T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-04-01T00:00:00+02:00_2026-04-01T23:59:00+02:00

Atelier 11 Cité Falguière 11, cité Falguière 75015 Paris



Afficher la carte du lieu Atelier 11 Cité Falguière et trouvez le meilleur itinéraire

