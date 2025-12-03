Open Studios visite, rencontre et découverte + Concert Mix Up Family Café Charbon Nevers

Open Studios visite, rencontre et découverte + Concert Mix Up Family

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 21:00:00

Date(s) :

2025-12-03

L’occasion parfaite pour imaginer vos futures répétitions, en parler avec nos équipes pros et même réserver directement votre créneau ou une place pour nos prochains spectacles !

Mercredi 3 décembre de 14h à 19h30, nos studios ouvrent grand leurs portes pour une après-midi de découverte vous pourrez visiter les espaces, toucher du regard (et parfois du doigt !) nos équipements, poser toutes vos questions au responsable des studios, et prendre un café en discutant musique. Appropriez vous les lieux en testant vos instruments dans nos salles complètement insonorisées, ami·e·s batteur·euse·s, une batterie est à disposition (ramenez vos baguettes !).

Ne ratez pas l’occaz’ d’évoluer dans La Petite Maison du Charbon et ses 3 studios Big Bang pour celleux qui voient les choses en grand, Fuzz pour un format plus intime, et Picolo pour le mix. Bonus pour celleux qui auront été séduits par les espaces, on vous explique comment réserver votre créneau ! (si ce n’est pas déjà fait…).

À partir de 19h30, on se rejoint toustes dans le club du Charbon pour un concert gratuit de la Mix Up Family. Un live aux vibes soul et rocksteady qui a déjà fait ses preuves à de moultes reprises. Une recette incomparable pour un concentré de groove et d’énergie ! .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

English :

German : Open Studios visite, rencontre et découverte + Concert Mix Up Family

Italiano :

Espanol :

L’événement Open Studios visite, rencontre et découverte + Concert Mix Up Family Nevers a été mis à jour le 2025-11-21 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)