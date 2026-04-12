Open tennis de table de Cabannes Place du 8 mai 1945 Cabannes

Open tennis de table de Cabannes

Dimanche 12 avril 2026 de 9h à 17h.

Ouverture des portes à 8h30. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Open de tennis de table organisé par la section tennis de table du Foyer Rural de Cabannes.

L’événement est ouvert à tous à partir de 8 ans et propose différentes catégories pour enfants, adolescents, adultes, vétérans, féminines et licenciés.

Venez participer à l’Open de tennis de table de Cabannes, un événement convivial et sportif organisé par la section tennis de table du Foyer Rural de Cabannes.



Le tournoi est ouvert à tous les passionnés de tennis de table, dès l’âge de 8 ans.

Il comprend 7 catégories et se déroulera sur 8 tables. Le tirage au sort se fera pour un seul tableau intégral, avec un scratch 5 minutes après le premier appel.



Catégories enfants, adolescents, adultes, vétérans, féminines, licenciés et toutes catégories.

Inscription dans la limiete de 64 participants.



Une restauration et des boissons seront disponibles sur place pour les participants et les spectateurs.



Ne manquez pas cette occasion de vous mesurer à d’autres joueurs et de partager un moment sportif. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 45 76 95

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English :

Table tennis open organized by the Foyer Rural de Cabannes table tennis section.

The event is open to everyone aged 8 and over, and features different categories for children, teenagers, adults, veterans, women and licensees.

L’événement Open tennis de table de Cabannes Cabannes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence