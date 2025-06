OPENING DES ESTIVALES DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier 21 juin 2025 07:00

Hérault

OPENING DES ESTIVALES DOMAINE DU GRAND PUY 411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Opening Soirée Estivale du Domaine du Grand Puy 21 juin

Pour bien démarrer l’été, rejoignez-nous le 21 juin de 19h à 23h au Domaine du Grand Puy pour une soirée musicale exceptionnelle avec le groupe Sabor Cubano, qui vous plongera dans une ambiance cubaine festive et chaleureuse.

Au menu :

Une sélection de tapas savoureuses préparées par notre chef, à partager entre amis ou en famille, avec par exemple halloumi grillé au tahini, guacamole frais à la nectarine, ceviche de cabillaud et saumon mariné…

Vins bio du Domaine et cocktails à déguster sur la terrasse ou dans le parc, pour accompagner cette soirée unique.

Parking gratuit sur place .

411 Rue du Mas Nouguier

Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org

English :

Domaine du Grand Puy Summer Evening Opening ? June 21

To get summer off to a good start, join us on June 21 from 7pm to 11pm at the Domaine du Grand Puy for an exceptional musical evening with the group Sabor Cubano, who will plunge you into a warm, festive Cuban atmosphere.

German :

Opening Soirée Estivale du Domaine du Grand Puy ? 21. Juni

Um den Sommer richtig zu starten, treffen Sie uns am 21. Juni von 19 bis 23 Uhr auf der Domaine du Grand Puy zu einem außergewöhnlichen musikalischen Abend mit der Gruppe Sabor Cubano, die Sie in eine festliche und herzliche kubanische Atmosphäre eintauchen lässt.

Italiano :

Apertura serale estiva del Domaine du Grand Puy ? 21 giugno

Per iniziare bene l’estate, il 21 giugno dalle 19.00 alle 23.00 al Domaine du Grand Puy vi aspetta una serata musicale d’eccezione con il gruppo Sabor Cubano, che vi farà immergere in una calda e festosa atmosfera cubana.

Espanol :

Inauguración de la velada de verano del Domaine du Grand Puy ? 21 de junio

Para empezar bien el verano, acompáñenos el 21 de junio de 19:00 a 23:00 en el Domaine du Grand Puy a una excepcional velada musical con el grupo Sabor Cubano, que le sumergirá en un ambiente cubano cálido y festivo.

