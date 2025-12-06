Opening Fanfare à ski Sur les pistes Les Allues

Opening Fanfare à ski

Sur les pistes Méribel Les Allues Savoie

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Méribel Tourisme vous invite à découvrir, tout au long de votre journée de ski, une fanfare à skis qui sera présente pour animer vos descentes.

English : Opening: Ski Fanfare

Méribel Tourisme invites you to discover, throughout your day’s skiing, a ski band that will be on hand to liven up your descents.

German :

Méribel Tourisme lädt Sie ein, während Ihres gesamten Skitages eine Skifanfare zu entdecken, die Ihre Abfahrten musikalisch untermalen wird.

Italiano :

Méribel Tourisme vi invita a scoprire, durante la vostra giornata sugli sci, una banda musicale che sarà a disposizione per animare le vostre discese.

Espanol :

Méribel Tourisme le invita a descubrir, a lo largo de su jornada de esquí, una banda de esquí que estará a su disposición para amenizar sus descensos.

