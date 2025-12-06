Opening Fanfare à ski Sur les pistes Les Allues
Opening Fanfare à ski Sur les pistes Les Allues samedi 6 décembre 2025.
Opening Fanfare à ski
Sur les pistes Méribel Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Méribel Tourisme vous invite à découvrir, tout au long de votre journée de ski, une fanfare à skis qui sera présente pour animer vos descentes.
.
Sur les pistes Méribel Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net
English : Opening: Ski Fanfare
Méribel Tourisme invites you to discover, throughout your day’s skiing, a ski band that will be on hand to liven up your descents.
German :
Méribel Tourisme lädt Sie ein, während Ihres gesamten Skitages eine Skifanfare zu entdecken, die Ihre Abfahrten musikalisch untermalen wird.
Italiano :
Méribel Tourisme vi invita a scoprire, durante la vostra giornata sugli sci, una banda musicale che sarà a disposizione per animare le vostre discese.
Espanol :
Méribel Tourisme le invita a descubrir, a lo largo de su jornada de esquí, una banda de esquí que estará a su disposición para amenizar sus descensos.
L’événement Opening Fanfare à ski Les Allues a été mis à jour le 2025-10-21 par Méribel Tourisme