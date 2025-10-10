OPENING JOSÉPHINE Montpellier

Le Joséphine, bar intimiste et insolite situé à l’étage du Café Joseph, Place Jean Jaurès à Montpellier, ouvre ses portes les 10 et 11 octobre prochains de 19h à 1h du matin pour deux soirées exceptionnelles.

Venez découvrir un lieu caché et raffiné, parfait pour vos afterworks, soirées entre amis ou événements privés. Dans une ambiance feutrée et élégante, profitez de

Tapas gourmands et desserts proposés à l’étage jusqu’à 22h,

Cocktails signatures créatifs et exclusifs,

Une soirée animée avec DJ Set dès 21h.

Le Joséphine est l’adresse idéale pour ceux qui recherchent un bar intimiste à Montpellier, un afterwork original ou un lieu insolite pour commencer la soirée. Vous pourrez savourer tapas et cocktails dans un cadre élégant avant de profiter pleinement de la piste de danse. .

3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr

English :

Le Joséphine, an intimate and unusual bar located on the first floor of Café Joseph, Place Jean Jaurès in Montpellier, opens its doors on October 10th and 11th from 7pm to 1am for two exceptional evenings.

German :

Die Josephine, eine intime und ungewöhnliche Bar im Obergeschoss des Café Joseph am Place Jean Jaurès in Montpellier, öffnet am 10. und 11. Oktober von 19 Uhr bis 1 Uhr morgens für zwei außergewöhnliche Abende ihre Türen.

Italiano :

Le Joséphine, il bar intimo e insolito al primo piano del Café Joseph, in Place Jean Jaurès a Montpellier, apre le sue porte il 10 e l’11 ottobre dalle 19.00 all’1.00 per due serate eccezionali.

Espanol :

Le Joséphine, el íntimo e insólito bar del primer piso del Café Joseph, en la plaza Jean Jaurès de Montpellier, abre sus puertas los días 10 y 11 de octubre, de 19:00 a 01:00, para dos veladas excepcionales.

