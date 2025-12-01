Opening La Folie Douce Méribel-Courchevel La Folie Douce Méribel-Courchevel Les Allues

Opening La Folie Douce Méribel-Courchevel

La Folie Douce Méribel-Courchevel Gare intermédiaire Saulire Express Les Allues Savoie

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 16:45:00

2025-12-13

La Folie Douce fait son grand retour samedi 13 décembre. Rejoignez-nous-en haut des pistes pour passer un moment inoubliable. Restauration, bar et shows exceptionnels vous attendent avec un panorama à couper le souffle.

La Folie Douce Méribel-Courchevel Gare intermédiaire Saulire Express Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 58 31 resa@lafoliedouce-meribel.com

English : Opening La Folie Douce Méribel-Courchevel

La Folie Douce is back on Saturday December 13. Join us at the top of the slopes for an unforgettable experience. Restaurant, bar and exceptional shows await you, with breathtaking panoramic views.

German :

La Folie Douce feiert am Samstag, den 13. Dezember, ihr Comeback. Begleiten Sie uns auf die Piste, um einen unvergesslichen Moment zu erleben. Restauration, Bar und außergewöhnliche Shows erwarten Sie mit einem atemberaubenden Panorama.

Italiano :

Sabato 13 dicembre torna La Folie Douce. Unitevi a noi in cima alle piste per un’esperienza indimenticabile. Ristorante, bar e spettacoli eccezionali vi aspettano con un panorama mozzafiato.

Espanol :

La Folie Douce vuelve el sábado 13 de diciembre. Únase a nosotros en lo alto de las pistas para vivir una experiencia inolvidable. Restaurante, bar y espectáculos excepcionales le esperan con un panorama impresionante.

