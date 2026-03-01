Opening Let Hit Fest Karim Dabo Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) Valmeinier
Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) 267 rue du centre Valmeinier Savoie
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Artiste révélé au festival de jazz international de Montréal, Karim et son groupe nous font l’honneur d’ouvrir le Let hit fest avec des titres engagés et humanistes sur un ton afro-pop.
Concert gratuit.
Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) 267 rue du centre Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 lethitfest@gmail.com
English :
Artist revealed at the international jazz festival of Montreal, Karim and his group do us the honor to open the Let hit fest with committed and humanist titles on an Afro-pop tone.
Free concert.
