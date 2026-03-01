Opening Let Hit Fest Karim Dabo Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) Valmeinier

Opening Let Hit Fest Karim Dabo

Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) 267 rue du centre Valmeinier Savoie

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

2 jours (19h00 2h00)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 17:30:00

fin : 2026-03-20 19:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Artiste révélé au festival de jazz international de Montréal, Karim et son groupe nous font l’honneur d’ouvrir le Let hit fest avec des titres engagés et humanistes sur un ton afro-pop.

Concert gratuit.

.

Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) 267 rue du centre Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 lethitfest@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artist revealed at the international jazz festival of Montreal, Karim and his group do us the honor to open the Let hit fest with committed and humanist titles on an Afro-pop tone.

Free concert.

L’événement Opening Let Hit Fest Karim Dabo Valmeinier a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Valmeinier