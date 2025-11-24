Opening Night Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Opening Night

Lundi 24 novembre 2025 à partir de 19h30.

Mardi 25 novembre 2025 à partir de 20h30. Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-24 20:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-24 2025-11-25

Opening Night c’est le titre d’un des films cultes de l’américain John Cassavetes avec entre autres sa compagne et actrice géniale Gena Rowlands.

On retrouve avec bonheur nos amis du collectif flamand DE HOE au grand complet qui s’inspirent librement de leur filmographie. Et ça commence par un énorme trou de mémoire, un acteur qui perd ses mots. Ça ouvre un grand vide que chacun cherche à combler avec des propositions comme ci ou comme ça, en jouant, répétant. On trouve des pistes et recommence. Petit à petit la machine s’emballe et devient folle. On assiste en toute complicité à la répétition de la répétition d’une pièce qui n’existe pas encore, peut-être bien. Le plateau devient le terrain d’une quête fiévreuse et tragi-comique de remplissage, à la recherche de la plus authentique des existences, avec trois générations d’acteurs qui ensemble nous diraient si ça se trouve, c’est en jouant qu’on est le plus vrai. .

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Opening Night is the title of one of the cult films by American director John Cassavetes, starring his partner and brilliant actress Gena Rowlands.

German :

Opening Night ist der Titel eines der Kultfilme des Amerikaners John Cassavetes, in dem unter anderem seine Lebensgefährtin und geniale Schauspielerin Gena Rowlands mitspielt.

Italiano :

Opening Night è il titolo di uno dei film cult del regista americano John Cassavetes, interpretato dalla sua compagna e brillante attrice Gena Rowlands.

Espanol :

Opening Night es el título de una de las películas de culto del director estadounidense John Cassavetes, protagonizada por su compañera y brillante actriz Gena Rowlands.

