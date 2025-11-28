OPENING NIGHT THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

OPENING NIGHT

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-12-02 21:50:00

Date(s) :

2025-11-28

Opening Night est une aventure collective à la recherche d’une nouvelle façon de ressentir dans un monde où les émotions sont partout.

Lieu La Salle

La compagnie joue avec la vie et la mort, en flirtant avec la sentimentalité. Chaque soir, Opening Night se présente comme un spectacle qui se remet en question. Alors qu’un acteur perd ses mots, sept comédiens s’unissent pour combler ce vide, partant ensemble dans une quête passionnée et pleine d’humour pour atteindre la plus grande authenticité possible. Allons découvrir avec eux cette exploration unique de l’émotion 25 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13

English :

Opening Night is a collective adventure in search of a new way of feeling in a world where emotions are everywhere.

Venue: La Salle

German :

Opening Night ist ein kollektives Abenteuer auf der Suche nach einer neuen Art des Fühlens in einer Welt, in der Emotionen überall sind.

Veranstaltungsort: La Salle

Italiano :

Opening Night è un’avventura collettiva alla ricerca di un nuovo modo di sentire in un mondo in cui le emozioni sono ovunque.

Sede: La Salle

Espanol :

Opening Night es una aventura colectiva en busca de una nueva forma de sentir en un mundo donde las emociones están por todas partes.

Lugar: La Salle

L’événement OPENING NIGHT Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE