Opening Party au Triple Five Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage

Opening Party au Triple Five

Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-11-28 01:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Après quelques semaines de fermeture, le Triple Five rouvre ses portes et vous propose pour l’occasion une opening party avec DJ Lefabrin aux platines pour une ambiance qui va vous transporter dans open format & remix années 80 ! Venez nombreux !

.

Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

English :

After being closed for a few weeks, Triple Five is reopening its doors for an opening party with DJ Lefabrin on the decks, transporting you into the open format & remix 80s! Come one, come all!

German :

Nach einigen Wochen der Schließung öffnet das Triple Five wieder seine Türen und bietet Ihnen zu diesem Anlass eine Opening Party mit DJ Lefabrin an den Plattentellern für eine Atmosphäre, die Sie in open format & remix 80er Jahre versetzen wird! Kommt zahlreich!

Italiano :

Dopo qualche settimana di chiusura, Triple Five riapre i battenti per un party inaugurale con DJ Lefabrin ai piatti, che vi riporterà al formato aperto e ai remix degli anni ’80! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

Tras unas semanas cerrada, Triple Five reabre sus puertas para una fiesta de inauguración con DJ Lefabrin a los platos, ¡que te transportará al formato abierto y a las remezclas de los 80! Venid todos

L’événement Opening Party au Triple Five Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-11-15 par Valence Romans Tourisme