Opening premier weekend de ski Tignes

Opening premier weekend de ski Tignes samedi 22 novembre 2025.

Opening premier weekend de ski

Tignes Val Claret Tignes Savoie

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Vous aussi, vous guettez le blanchissement prochain de la station sur les webcams ? Prenez un peu d’avance, et programmez-vous un petit week-end sportif à l’occasion de l’Opening !

Tignes Val Claret Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

English :

Are you watching the webcams for the resort’s upcoming whitening? Get a head start and plan a sporting weekend for Opening!

German :

Halten Sie auch Ausschau nach der bevorstehenden Bleiche der Station auf den Webcams? Planen Sie ein sportliches Wochenende zum Opening!

Italiano :

Anche voi state guardando le webcam per l’imminente imbiancatura del resort? Prendete un po’ di vantaggio e programmate un weekend sportivo per festeggiare l’inaugurazione!

Espanol :

¿Estás tú también pendiente de las webcams para ver el próximo blanqueamiento del complejo? Adelántate y planea un fin de semana deportivo para celebrar la inauguración

