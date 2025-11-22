Opening premier weekend de ski Tignes
Opening premier weekend de ski Tignes samedi 22 novembre 2025.
Opening premier weekend de ski
Tignes Val Claret Tignes Savoie
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Vous aussi, vous guettez le blanchissement prochain de la station sur les webcams ? Prenez un peu d’avance, et programmez-vous un petit week-end sportif à l’occasion de l’Opening !
.
Tignes Val Claret Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net
English :
Are you watching the webcams for the resort’s upcoming whitening? Get a head start and plan a sporting weekend for Opening!
German :
Halten Sie auch Ausschau nach der bevorstehenden Bleiche der Station auf den Webcams? Planen Sie ein sportliches Wochenende zum Opening!
Italiano :
Anche voi state guardando le webcam per l’imminente imbiancatura del resort? Prendete un po’ di vantaggio e programmate un weekend sportivo per festeggiare l’inaugurazione!
Espanol :
¿Estás tú también pendiente de las webcams para ver el próximo blanqueamiento del complejo? Adelántate y planea un fin de semana deportivo para celebrar la inauguración
L’événement Opening premier weekend de ski Tignes a été mis à jour le 2025-09-09 par Tignes Information