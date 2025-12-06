OPENING SAISON HIVER Font-Romeu-Odeillo-Via
OPENING SAISON HIVER Font-Romeu-Odeillo-Via samedi 6 décembre 2025.
OPENING SAISON HIVER
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-06 22:30:00
Date(s) :
2025-12-06
OPENING SAISON HIVER
Marché d’Hiver Esplanade des Comtes de Cerdagne
17h30-19H Fanfare des Goulamas
20h15 Feu d’artifice
20h30 Concert avec »Système sans interdit »
.
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
OPENING WINTER SEASON
Winter Market Esplanade des Comtes de Cerdagne
5.30pm-7pm: Goulamas brass band
8:15pm: Fireworks
8:30pm: Concert with Système sans interdit
L’événement OPENING SAISON HIVER Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2025-11-26 par OT DE FONT ROMEU