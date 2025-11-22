OPENLAB DE NOËL LUSTAR Lustar

OPENLAB DE NOËL

LUSTAR 10 Chemin de Bugard Lustar Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Venez profiter des machines de l’atelier pour créer tous vos petits objets à offrir pendant les fêtes.

Repas partagé sur place pour la pause méridienne.

Garez-vous en face de l’église et suivez les flèches. .

LUSTAR 10 Chemin de Bugard Lustar 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 77 contact@lelol.fr

English :

Come and take advantage of the workshop’s machines to create all your little gifts for the holidays.

Shared lunch on site.

German :

Nutzen Sie die Maschinen der Werkstatt, um all Ihre kleinen Gegenstände herzustellen, die Sie während der Feiertage verschenken möchten.

Gemeinsames Mittagessen vor Ort für die Mittagspause.

Italiano :

Venite a sfruttare le macchine del laboratorio per creare tutti i vostri piccoli regali per le feste.

Il pranzo sarà servito in loco.

Espanol :

Venga y aproveche las máquinas del taller para crear todos sus regalitos para las fiestas.

El almuerzo se servirá in situ.

L’événement OPENLAB DE NOËL Lustar a été mis à jour le 2025-11-12 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65