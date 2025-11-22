OPENLAB DE NOËL LUSTAR Lustar
OPENLAB DE NOËL LUSTAR Lustar samedi 22 novembre 2025.
OPENLAB DE NOËL
LUSTAR 10 Chemin de Bugard Lustar Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Venez profiter des machines de l’atelier pour créer tous vos petits objets à offrir pendant les fêtes.
Repas partagé sur place pour la pause méridienne.
Garez-vous en face de l’église et suivez les flèches. .
LUSTAR 10 Chemin de Bugard Lustar 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 77 contact@lelol.fr
English :
Come and take advantage of the workshop’s machines to create all your little gifts for the holidays.
Shared lunch on site.
German :
Nutzen Sie die Maschinen der Werkstatt, um all Ihre kleinen Gegenstände herzustellen, die Sie während der Feiertage verschenken möchten.
Gemeinsames Mittagessen vor Ort für die Mittagspause.
Italiano :
Venite a sfruttare le macchine del laboratorio per creare tutti i vostri piccoli regali per le feste.
Il pranzo sarà servito in loco.
Espanol :
Venga y aproveche las máquinas del taller para crear todos sus regalitos para las fiestas.
El almuerzo se servirá in situ.
L’événement OPENLAB DE NOËL Lustar a été mis à jour le 2025-11-12 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65