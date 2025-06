Spectacle olfactif inédit « CocQuiKolis » Openmind Paris 28 juin 2025

« CocQuiKolis » est un spectacle

parfumé vivant, un seule-en-scène qui mêle Poésie, théâtre, humour et senteurs

naturelles, diffusées en direct sur touches olfactives, pour une expérience

sensorielle inédite et universelle.

Un spectacle olfactif qui propose de

mettre les huiles essentielles, dans leurs dimensions olfactives et subtiles, à

la portée du plus grand nombre.

écrit et joué par Pauline Dumail

Mise en scène Audrey Lamarque

Durée du spectacle : 1H15

Tarif : 15€ (10€ pour des groupes à partir de 10

personnes)

Sentir et ressentir… une fleur rare,

un parfum d’éternité, ou un rêve éveillé ?

Avec son filet magique, Tara

n’attrape pas que des papillons… Mais qu’attrape-t-elle d’autre alors?

Tara, notre

héroïne, part dans une épopée à travers le monde, guidée par six senteurs

envoûtantes. Chaque parfum, chaque touche olfactive accompagnée de son poème et

de musique, l’emmène plus près de son essence.

Le samedi 28 juin 2025

de 20h00 à 20h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 98 ans.

Openmind 3 Bd des Capucines 75002 juste à côté de l’opera. Digicode et précisions donnés à l’inscriptionParis

https://aromatherapie-conseil.com/event/spectacle-olfactif-cocquikolis-paris/ +33625874930 feelbysmell@gmail.com https://www.facebook.com/huilesessentiellesetfleursdebach/ https://www.facebook.com/huilesessentiellesetfleursdebach/

Spectacle parfumé vivant, drôle et poétique