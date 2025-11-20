OpenSMILE by SNDEC SNDEC Cluses

OpenSMILE by SNDEC Jeudi 20 novembre, 14h00 SNDEC Haute-Savoie

Un salon des métiers de l’industrie et de l’entreprise permanent unique en France. Un espace de découverte expérientielle des métiers de l’entreprise. Une expérience ludique et digitalisée, immersive au sein même d’une entreprise industrielle reconstituée. Un parcours pour découvrir le fonctionnement d’une entreprise industrielle et ses métiers techniques et fonctions supports: Bureau des méthodes, achats, unité de production, qualité sécurité environnement, maintenance, robotique, ventes et supports RH, cellule innovation

Cet espace est à destination d’un public jeune en orientation du collège au lycée, et aussi des adultes en reconversion ou des demandeurs d’emploi.

Accueil des classes et des établissements de toute la France, ainsi que de tous les publics !

Venez découvrir l’OPENSMILE, en plein cœur de la Vallée de l’Arve en Haute-Savoie, berceau de l’induqtrie du décolletage et de l’uqinage haute précision, à ID center, plateforme d’accélération industrielle (Cluses – 74)

Durée de l’expérience : 1h30

Visite gratuite, sur rendez-vous uniquement

SNDEC 750 Avenue de Colomby, 74300 CLUSES Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

