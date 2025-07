OPENVIA Artistes émergents d’Afrique du Nord et d’Europe Centrale VIADANSE Belfort

OPENVIA Artistes émergents d’Afrique du Nord et d’Europe Centrale

VIADANSE 3 Avenue de l'Espérance Belfort

Gratuit

10 octobre 2025 19:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Dans le cadre de la Nuit de Arts de la ville de Belfort

VIADANSE accueille, du 6 au 10 octobre, de jeunes chorégraphes venus d’Afrique du Nord et d’Europe Centrale pour une semaine de mentorat artistique autour de leurs projets en cours. Cette résidence intensive se conclura par la présentation publique de deux à trois formes chorégraphiques légères.

En partenariat avec le concours TAKLIF Festival On Marche de Marrakech, ainsi qu’avec le dispositif TEATROSKOP porté par l’Institut français de Serbie à Belgrade, en collaboration avec les Instituts français de Hongrie et de Bulgarie. .

communication@viadanse.com

