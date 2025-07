OPENVIA « Les paroles sous les feuilles ne se perdent pas » VIADANSE Belfort

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

OPENVIA « Les paroles sous les feuilles ne se perdent pas », Léo Lérus, Cie Zimarèl

Intimement lié à son cheminement artistique et personnel, Léo Lérus, Léo Lérus est artiste associé à VIADANSE, (né en 1980 aux Abymes) danseur et chorégraphe, fonde la compagnie Zimarèl en 2011 à Sainte-Anne Guadeloupe, archipel dont il est originaire. Zimarèl, c’est en effet l’histoire d’un retour à une terre et une culture natales, où des réminiscences du GwoKa et du Léwoz apparaissent avec conscience dans une écriture chorégraphique contemporaine singulière.

Il est en résidence à Belfort du 1er au 5 décembre pour commencer sa nouvelle création « Les paroles sous les feuilles ne se perdent pas ». .

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@viadanse.com

