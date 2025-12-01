OPENVIA Nous n’arrivons pas les mains vides, Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar VIADANSE Belfort

OPENVIA Nous n'arrivons pas les mains vides, Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar VIADANSE Belfort vendredi 12 décembre 2025.

VIADANSE 3 Avenue de l'Espérance Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Dans le protocole de travail de Nous n’arrivons pas les mains vides, Balkis Moutashar interroge de jeunes danseurs sur les gestes qu’ils réalisent dans leur pratique quotidienne, sur ceux qu’on leur a transmis et ceux qu’ils ont recueillis eux-mêmes, sur les gestes qu’ils ont déjà éprouvé sur scène, dans leur enfance ou dans leur formation, ceux qu’ils ont observé et qui ont forgé leur regard, ceux qu’ils affectionnent ou ceux qu’ils excluent de leur métier… Chaque danseur propose autant de gestes qu’il y a de questions (une dizaine), pour constituer une collection, un corpus avec lequel composer.

Le travail chorégraphique consiste alors à confronter ces gestes les uns aux autres à mêler leurs natures différentes, à les mélanger, les additionner, les entrechoquer. A les dé¬placer, les augmenter, en dessiner la suite… pour écrire une danse vivante qui emporte le groupe autant que chaque danseur·se, et parle de leur pratique, de leurs désirs, de leur(s) histoire(s). .

