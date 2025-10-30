OPENVIA Pièce verticale VIADANSE Belfort

OPENVIA Pièce verticale VIADANSE Belfort jeudi 30 octobre 2025.

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Gratuit

Début : 2025-10-30 19:30:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

OPENVIA Pièce verticale, Myriam Gourfink, Cie Loldanse

Pièce verticale est une création pour onze femmes, dix danseuses et une musicienne, dont Myriam Gourfink a rêvée en contemplant les femmes des oeuvres de Gustav Klimt et le tableau La Raie verte d’Olga Rozanova. Elle nait du désir d’imaginer une pièce sur la polarité féminine de l’axe vertical ciel / terre, et elle se nourrie de ses expériences de lecture (notamment Alliance de Feu d’Annick de Souzenelle), de yoga et de danse.

Au commencement, il y a la pleine indifférence de cinq femmes qui marchent et la lutte solitaire de 5 femmes qui tentent de se relever. Chacune est comme concentrée dans son monde.

Peu à peu elles se livrent ensemble à un vestige de bal vacillant puis progressivement le bal fantôme se transforme en un pogo sinueux et langoureux, où les corps des unes se relâchent doucement sur celui des autres. Au fur et à mesure de leur flux et reflux, émerge des figures d’équilibre, arbres aux formes étranges se mouvant imperceptiblement. Les dix femmes s’établissent au plus profond d’elles, ruissellent aux racines de leurs identités pour de concert se créer forêt, temple de la biodiversité et de la multiplicité. Ainsi deviennent-elles en quelque sorte les gardiennes des eaux des cieux et du créé sur terre. .

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@viadanse.com

