OPENVIA The Pigeon Dance, Simone Mousset, VIADANSE Belfort

OPENVIA The Pigeon Dance, Simone Mousset, VIADANSE Belfort jeudi 27 novembre 2025.

OPENVIA The Pigeon Dance, Simone Mousset,

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 19:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

OPENVIA The Pigeon Dance, Simone Mousset, Simone Mousset Projects

The Pigeon Dance, chorégraphiée et interprétée par Simone Mousset sur une composition originale de et en collaboration avec le musicien français Nosfell, est une relecture contemporaine de l’un des ballets les plus anciens, sombres et obscurs du répertoire du Ballet National Folklorique du Luxembourg L’Après-midi d’un Pigeon. Créé vers 1967 par Josiane Bal, fille de la figure emblématique luxembourgeoise Joséphine Bal, ce ballet mettait en scène les fantasmes d’un pigeon rêvant d’être écrasé par une chèvre. Cette version revisitée plonge au cœur des thèmes de l’œuvre originale l’ennui féminin, la cupidité et le plaisir. Inspirée par les fragments survivants et une esthétique mêlant horreur et fantastique, la pièce explore la quête d’une preuve de sa propre existence, ainsi que le désir d’être adorée, écrasée, pénétrée. C’est un oratorio folklorique érotique, un chant de guerre, un face-à-face avec soi-même. Elle parle de transformation, de douleurs générationnelles, et d’un désir désespéré de ne plus avoir peur. .

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@viadanse.com

English : OPENVIA The Pigeon Dance, Simone Mousset,

German : OPENVIA The Pigeon Dance, Simone Mousset,

Italiano :

Espanol :

L’événement OPENVIA The Pigeon Dance, Simone Mousset, Belfort a été mis à jour le 2025-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)