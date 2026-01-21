OPENVIA TWAMA Paradise, Héla Fattoumi Viadanse Belfort

OPENVIA TWAMA Paradise, Héla Fattoumi

Viadanse 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-04-02 19:30:00

fin : 2026-04-02 22:30:00

2026-04-02

VENEZ AIGUISER VOTRE REGARD

Les OPENVIA sont des moments privilégiés pour rencontrer le travail des artistes que VIADANSE accueille en résidence. .

Viadanse 3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

