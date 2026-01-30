Opéra Aïda déchainée à Glanum Site archéologique Glanum Saint-Rémy-de-Provence

Opéra Aïda déchainée à Glanum

Dimanche 3 mai 2026 à partir de 21h. Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Découvrez l’opéra Aïda déchaînée, c’est l’histoire d’êtres qui cherchent un lieu où vivre, aimer, exister, et se brisent sur les frontières invisibles des Empires et des hommes.Amoureux

Création 2026

Production Opéra Grand Avignon en coproduction avec Piccolo Opera Festival



Aïda déchaînée, c’est l’histoire d’êtres qui cherchent un lieu où vivre, aimer, exister, et se brisent sur les frontières invisibles des Empires et des hommes. Une adaptation de l’œuvre de Giuseppe Verdi profondément humaine, où l’émotion affleure à chaque instant et où la musique du grand maestro italien rencontre la musique électronique du talentueux jeune compositeur, Solère.



Réservation par email uniquement. .

Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Entdecken Sie die Oper: Aïda déchaînée ist die Geschichte von Menschen, die einen Ort suchen, an dem sie leben, lieben und existieren können, und die an den unsichtbaren Grenzen von Imperien und Menschen zerbrechen.

