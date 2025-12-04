Opéra: Andrea Chénier (Le Rex) Brive-la-Gaillarde

Opéra: Andrea Chénier (Le Rex)

3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

PrésentationL’opéra de Giordano est inspiré du poète romantique André Chénier, connu pour son engagement contre les excès de la Révolution française. Cette tragédie passionnée réunit le ténor Piotr Beczała et la soprano Sonya Yoncheva, qui se retrouvent ensemble à l’écran deux ans après leur prestation dans Fedora du même compositeur. Opéra en quatre actes présenté en italien sous-titré en français (2 entractes).

