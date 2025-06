Opéra Aquatique Singing in the Pool Rue Alfred de Musset Romans-sur-Isère 4 juillet 2025 07:00

Drôme

Piscine Serge Buttet

Vendredi 2025-07-04

Un opéra aquatique éco-responsable, une rencontre de l’art lyrique avec l’eau et le sport.

Rue Alfred de Musset Piscine Serge Buttet

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 20 01

English :

An eco-responsible aquatic opera, where lyrical art meets water and sport.

German :

Eine umweltfreundliche Wasseroper, eine Begegnung der lyrischen Kunst mit dem Wasser und dem Sport.

Italiano :

Un’opera acquatica eco-responsabile, dove l’arte lirica incontra l’acqua e lo sport.

Espanol :

Una ópera acuática eco-responsable, donde el arte lírico se une al agua y al deporte.

