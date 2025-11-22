Opéra: Arabella (Le Rex) Brive-la-Gaillarde

Opéra: Arabella (Le Rex)

3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le comte Waldner a perdu toute sa fortune au jeu et espère un mariage heureux pour sa jolie fille Arabella. Parmi ses prétendants se trouve Matteo, qui reçoit des lettres enflammées qu’il pense être d’Arabella, mais qui viennent en réalité de sa sœur, Zdenka.

A 18h55 .

3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

