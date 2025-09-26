Opéra « Ariodante » de Handel Rond-Point de la Porte Océane Auray

Opéra « Ariodante » de Handel Rond-Point de la Porte Océane Auray vendredi 26 septembre 2025.

Opéra « Ariodante » de Handel

Rond-Point de la Porte Océane Cinéma Ti Hanok Auray Morbihan

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Filmé à la Philharmonie de Paris, ce film musical propose une expérience inédite au cinéma, en donnant à voir le chef-d’œuvre d’Handel au plus près des musiciens, grâce à une qualité d’image 4K et son 7.1.

C’est une histoire d’amour. Le prince ARIODANTE est amoureux de la princesse. Le roi, son père, approuve le mariage. La fête se prépare … Puis… un rival jaloux sème des mensonges… et tout s’écroule. Le bonheur, ça se construit. .

