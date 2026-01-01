Opéra au Cinéma Andréa Chénier Cinéma Bon Accueil Blâmont

Opéra au Cinéma Andréa Chénier

Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont Meurthe-et-Moselle

Venez découvrir la projection de l’opéra Andréa Chénier d’Umberto Giordano au cinéma Bon Accueil de Blâmont!

Tarifs: 19€ ; 10€ pour les moins de 18 ans.Tout public

English :

Come and enjoy a screening of Umberto Giordano’s opera Andréa Chénier at the Bon Accueil cinema in Blâmont!

Prices: 19?; 10? for children under 18.

