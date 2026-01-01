Opéra au Cinéma Andréa Chénier Cinéma Bon Accueil Blâmont
Opéra au Cinéma Andréa Chénier Cinéma Bon Accueil Blâmont dimanche 25 janvier 2026.
Opéra au Cinéma Andréa Chénier
Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont Meurthe-et-Moselle
Dimanche 2026-01-25 15:00:00
Venez découvrir la projection de l’opéra Andréa Chénier d’Umberto Giordano au cinéma Bon Accueil de Blâmont!
Tarifs: 19€ ; 10€ pour les moins de 18 ans.Tout public
Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 42 32
English :
Come and enjoy a screening of Umberto Giordano’s opera Andréa Chénier at the Bon Accueil cinema in Blâmont!
Prices: 19?; 10? for children under 18.
