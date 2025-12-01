Opéra au Cinéma Arabella Romans-sur-Isère

Opéra au Cinéma Arabella Romans-sur-Isère samedi 13 décembre 2025.

Opéra au Cinéma Arabella

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 00:30:00

2025-12-13

Dans le cadre de la programmation Opéra au Cinéma, Le Ciné Planète projette Arabella en HD: cet opéra en 3 actes est donné par The Metropolitan Opera, avec une production inédite.

14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 94 32

English :

As part of its Opera au Cinéma program, Le Ciné Planète is screening Arabella in HD: this opera in 3 acts is given by The Metropolitan Opera, with a never-before-seen production.

German :

Im Rahmen des Programms Oper im Kino zeigt Le Ciné Planète Arabella in HD: Diese Oper in drei Akten wird von der Metropolitan Opera in einer neuen Produktion aufgeführt.

Italiano :

Nell’ambito del programma Opera au Cinéma, Le Ciné Planète proietta Arabella in HD: quest’opera in 3 atti viene rappresentata dal Metropolitan Opera, in una produzione mai vista prima.

Espanol :

En el marco de su programa Opera au Cinéma, Le Ciné Planète proyecta Arabella en HD: esta ópera en 3 actos es interpretada por The Metropolitan Opera, en una producción inédita.

L’événement Opéra au Cinéma Arabella Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme