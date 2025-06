Opéra au cinéma – Château-Renard 22 juin 2025 14:00

Loiret

Opéra au cinéma 28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 14:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Projection de l’Opéra MADAME BUTTERFLY au Cinéma Vox

Opéra de Puccini en trois actes, présenté en

italien sous-titré en français (2h25). Enregistré à

l’Opéra national de Paris / Opéra Bastille le 28

septembre 2024.

Lors d’un séjour temporaire au Japon, l’américain

Pinkerton épouse une geisha, Cio‑Cio‑San, afin de

passer agréablement le temps jusqu’à son

départ. Bannie de sa famille et de la société, la

jeune femme, qui a eu un fils de Pinkerton, attend

patiemment le retour de son époux sans se

douter qu’il a refait sa vie en Amérique. 15 .

28 Place du Vieux Marché

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr

English :

Screening of the opera MADAME BUTTERFLY at Cinéma Vox

German :

Vorführung der Oper MADAME BUTTERFLY im Cinema Vox

Italiano :

Proiezione dell’opera MADAME BUTTERFLY al Cinéma Vox

Espanol :

Proyección de la ópera MADAME BUTTERFLY en el Cinéma Vox

L’événement Opéra au cinéma Château-Renard a été mis à jour le 2025-06-11 par OT 3CBO