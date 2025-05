Opéra au Cinéma en direct de New York – Artplexe Canebière Marseille 1er Arrondissement, 17 mai 2025 18:55, Marseille 1er Arrondissement.

Opéra au Cinéma en direct de New York Samedi 17 mai 2025 à 18h55.

Samedi 31 mai 2025 à 18h55. Artplexe Canebière 125 la Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Début : 2025-05-17 18:55:00

L’Artplexe vous propose des retransmissions en direct de l’Opéra de New York.

L'Artplexe retransmet en direct les opéras du MET à New York.







17 mai à 18h55



The Metropolitan Opera: Salome R. Strauss. Lorsqu’elle entend la voix du prophète Jokanaan, Salomé s’en éprend immédiatement et tente de le séduire. Il repousse ses avances, elle jure qu’elle baisera sa bouche. Le roi Hérode, fou de Salomé, est prêt à tout pour la satisfaire.

Durée 02h15

Réalisation Claus Guth, Yannick Nézet-Séguin

Acteurs Elza van den Heever, Gerhard Siegel











31 mai à 18h55



The Metropolitan Opera Le Barbier de Séville G. Rossini. Le comte Almaviva est prêt à tout pour séduire Rosina dont il est amoureux. Comme celle-ci est jalousement gardée par son vieux tuteur qui souhaite l’épouser, Almaviva fait appel à son ancien valet, le joyeux barbier Figaro, pour jouer l’entremetteur et l’aider à la conquérir.

Genre Opera

Durée 03h33

Réalisation Giacomo Sagripanti Acteurs Aigul Akhmetshina, Andrey Zhilikhovsky .

Artplexe Canebière 125 la Canebière

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Artplexe offers live broadcasts from the New York Opera.

German :

Der Artplex bietet Ihnen Live-Übertragungen aus der New Yorker Oper.

Italiano :

Artplexe offre trasmissioni in diretta dall’Opera di New York.

Espanol :

Artplexe ofrece retransmisiones en directo de la Ópera de Nueva York.

