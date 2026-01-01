Opéra au Cinéma La Bohème Cinéma Bon Accueil Blâmont
Opéra au Cinéma La Bohème Cinéma Bon Accueil Blâmont lundi 12 janvier 2026.
Opéra au Cinéma La Bohème
Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Début : Lundi Lundi 2026-01-12 14:00:00
fin : 2026-01-12
2026-01-12
Retrouvez l’opéra La Bohème de Giacomo Puccini à l’écran.
Tarif: 19€ ; 10€ pour les moins de 18 ans.
Informations au 03 83 42 42 32Tout public
Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 42 32
English :
Giacomo Puccini’s opera La Bohème back on screen.
Price: 19?; 10? for under-18s.
Information: 03 83 42 42 32
