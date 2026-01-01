Opéra au Cinéma La Bohème Cinéma Bon Accueil Blâmont

Opéra au Cinéma La Bohème

Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

100

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-01-12 14:00:00

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

Retrouvez l’opéra La Bohème de Giacomo Puccini à l’écran.

Tarif: 19€ ; 10€ pour les moins de 18 ans.

Informations au 03 83 42 42 32Tout public

100 .

Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 42 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Giacomo Puccini’s opera La Bohème back on screen.

Price: 19?; 10? for under-18s.

Information: 03 83 42 42 32

L’événement Opéra au Cinéma La Bohème Blâmont a été mis à jour le 2026-01-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS