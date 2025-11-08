Opéra au Cinéma La Somnambule Romans-sur-Isère
Opéra au Cinéma La Somnambule
14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-08 18:55:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
La Somnambule est une production inédite par le Metropolitan Opera en HD Live. Ce mélodrame de Bellini met en scène le mariage prochain de Amina et Elvino; si tout le village semble s’en réjouir, les apparences sont trompeuses.
14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 94 32
English :
La Somnambule is a new production by the Metropolitan Opera in HD Live. Bellini’s melodrama features the forthcoming marriage of Amina and Elvino; while the whole village seems to be looking forward to it, appearances are deceptive.
German :
Die Somnambule ist eine neue Produktion der Metropolitan Opera in HD Live. In Bellinis Melodrama geht es um die bevorstehende Hochzeit von Amina und Elvino, die das ganze Dorf zu begeistern scheint.
Italiano :
La Somnambule è una nuova produzione del Metropolitan Opera in HD Live. Il melodramma di Bellini rappresenta l’imminente matrimonio di Amina ed Elvino; anche se l’intero villaggio sembra non vedere l’ora, le apparenze ingannano.
Espanol :
La Somnambule es una nueva producción de la Metropolitan Opera en HD Live. El melodrama de Bellini representa la próxima boda de Amina y Elvino; aunque todo el pueblo parece estar deseando que llegue, las apariencias engañan.
