Opéra au cinéma La traviata Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche dimanche 15 février 2026.
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Nouvelle retransmission du Royal Opera House au cinéma. Aussi intimiste que somptueux, La traviata est un opéra en trois actes créé en 1853 par Giuseppe Verdi à La Fenice de Venise sur un livret de Francesco Maria Piave. Il offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de la musique. .
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20
