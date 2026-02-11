Opéra au cinéma La traviata Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Opéra au cinéma La traviata

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Nouvelle retransmission du Royal Opera House au cinéma. Aussi intimiste que somptueux, La traviata est un opéra en trois actes créé en 1853 par Giuseppe Verdi à La Fenice de Venise sur un livret de Francesco Maria Piave. Il offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de la musique. .

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20

Opéra au cinéma La traviata

