Opéra au Cinéma Tristan et Isolde Romans-sur-Isère samedi 4 avril 2026.
14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-04-04 17:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Dans le cadre de la programmation Opéra au Cinéma, le Ciné Planète propose une projection de Tristan et Isolde par le Metropolitan Opera. Diffusion en HD Live, production inédite.
14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 94 32
English :
As part of its Opera au Cinéma program, Ciné Planète offers a screening of Tristan et Isolde by the Metropolitan Opera. Broadcast in HD Live, never-before-seen production.
